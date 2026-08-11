На проспекте Бабека произошёл пожар в автосалоне - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на объекте на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар вспыхнул в трёхэтажном здании общей площадью 1200 кв. м, функционирующем как автосалон, и риск распространения огня является высоким.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в офисном помещении объекта, было быстро ликвидировано, при этом удалось избежать распространения огня на большую площадь, в том числе на автомобили.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции помещения общей площадью 15 кв. м, а у находившегося в салоне легкового автомобиля BMW деформировались задний бампер и фонарь.

Большая часть объекта и припаркованные внутри автомобили были защищены от огня.