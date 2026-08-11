Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 11 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, преимущественно в некоторых горных и предгорных районах временами наблюдаются грозы и дожди. В отдельных местах осадки носят ливневый характер, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков составило: в Шахбузе - 11 мм, Гяндже - 6 мм, Дашкясане - 5 мм, Кяльбаджаре - 3 мм, Шаруре - 2 мм; в Сабирабаде, Алтыагадже, Гусаре, Загатале, Халтане (Губа), Джульфе, Шуше, Физули, Зангилане, Гедабее, Гахе, Кишчае (Шеки), Евлахе, Лерике, Джоджуг Марджанлы, Геранбое, Гёйгёле и Нахчыване - по 1 мм.

10 августа в ряде районов дул западный ветер, максимальная скорость которого в Нафталане достигала 20 м/с, а в Джульфе - 19 м/с.