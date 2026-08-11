 Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО

Джамиля Суджадинова10:58 - Сегодня
Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО

В индийском штате Джаркханд полиция применила слезоточивый газ, дубинки и водометы против тысяч молодых людей, вышедших на протест из-за предполагаемых нарушений при проведении экзаменов на должности в государственной службе.

Демонстранты в понедельник направились к зданию законодательного собрания штата, однако правоохранительные органы попытались остановить их шествие. Кадры с места событий показали столкновения между протестующими и полицией.

Недовольство среди студентов и безработной молодежи Джаркханда, одного из наиболее бедных штатов Индии, начало расти в конце прошлого месяца. Поводом стали обвинения в нарушениях при организации экзаменов, в том числе предполагаемая утечка заданий, предназначенных для кандидатов на государственные должности.

Участники протестов требуют пересмотреть действующую систему проведения экзаменов и отменить ряд тестов, результаты которых оказались под вопросом. Кроме того, демонстранты настаивают на проведении независимого расследования с привлечением федеральных правоохранительных органов.

Протесты в Джаркханде стали продолжением более масштабной волны молодежных выступлений, которая в последние недели охватила Индию. В столице страны Нью-Дели также проходили многотысячные акции, участники которых обвиняли власти в неспособности обеспечить прозрачность экзаменов и предотвратить утечки учебных материалов.

В ходе демонстраций в Дели полиция и военизированные подразделения использовали слезоточивый газ, дробовики и дубинки для разгона протестующих. По оценкам, в акциях участвовали около 50 тысяч молодых людей. В некоторых районах протесты сопровождались столкновениями с силовиками.

Массовые выступления стали проявлением более широкого недовольства молодых индийцев состоянием системы образования и рынка труда. Протестующие заявляют о коррупции, недостатке рабочих мест и ограниченных возможностях для трудоустройства, особенно среди выпускников, рассчитывающих получить должности в государственном секторе.

Ситуация вокруг экзаменов уже привела к политическим последствиям на федеральном уровне. В прошлом месяце министр образования Индии Дхармендра Прадхан покинул свой пост на фоне усиливавшегося давления со стороны протестующих и критики правительства из-за скандала с экзаменационными материалами.

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