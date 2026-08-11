Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Мы привыкли воспринимать образование как подготовку к будущему.

Ребенок идет в школу, затем выбирает университет или другое направление профессиональной подготовки, получает специальность и начинает профессиональную жизнь. Десятилетиями эта последовательность казалась естественной: сначала человек получает знания и навыки, затем использует их в работе. Но сегодня между образованием и будущей профессией появляется все больше неопределенности.

Ребенок, который сейчас приходит в первый класс, выйдет на рынок труда примерно через пятнадцать лет. Каким будет этот рынок? Какие профессии сохранятся? Какие существенно изменятся под влиянием искусственного интеллекта? Какие новые виды деятельности появятся? Мы можем строить прогнозы. Но дать точный ответ сегодня невозможно. Именно поэтому, на мой взгляд, вопрос о будущем образования становится гораздо шире вопроса о том, чему учить.

Хорошие оценки измеряют далеко не все

Школьная система по понятным причинам должна оценивать результаты обучения. Для этого существуют экзамены, оценки, тесты, контрольные работы. Они позволяют определить, насколько хорошо ученик освоил определенный материал. Но академическая успеваемость — только одна часть будущих возможностей человека. Высокая оценка по математике показывает, насколько успешно ученик справляется с определенными математическими задачами. Она не дает полного ответа на другие вопросы: насколько быстро этот человек учится новому, как действует в ситуации неопределенности, умеет ли самостоятельно искать решение, что поддерживает его мотивацию, насколько он настойчив, какие задачи вызывают у него настоящий интерес.

Это не критика школы.

Невозможно требовать от одной системы измерения того, для чего она изначально не создавалась. Проблема возникает тогда, когда результаты академической успеваемости начинают восприниматься как практически полная характеристика возможностей ребенка.

Хорошая успеваемость показывает лишь часть возможностей человека.

Получить образование один раз уже недостаточно

В предыдущей статье я писала о том, почему одного диплома уже недостаточно.

Но здесь есть следующий уровень проблемы. Даже очень хорошее образование не может обеспечить человека знаниями на всю профессиональную жизнь, если сами технологии, инструменты и требования к работе постоянно меняются.

Всемирный экономический форум в Future of Jobs Report 2025 указывает, что, по оценкам опрошенных работодателей, к 2030 году изменятся или устареют 39% ключевых навыков работников. Среди навыков, значение которых растет, называются не только технологические компетенции, но и творческое мышление, устойчивость, гибкость, любознательность и непрерывное обучение. Это важный сдвиг. Раньше образование в значительной степени должно было дать человеку знания, которые он затем использовал в профессии.

Теперь не менее важной становится способность продолжать учиться после того, как формальное образование закончилось. Поэтому модель «школа — университет — одна профессиональная траектория на десятилетия» становится все менее универсальной.

А если профессии еще нет?

Здесь возникает парадокс. Мы хотим подготовить молодых людей к будущему. Но часть задач, инструментов и профессиональных ролей, с которыми им предстоит столкнуться, сегодня либо только формируется, либо вообще нам неизвестна. Следовательно, невозможно решить эту проблему простым добавлением новых предметов. Сегодня это искусственный интеллект. Завтра появится следующая технология. Потом еще одна. Если система образования будет только догонять изменения содержания, она всегда будет немного опаздывать. Поэтому наряду с вопросом «Какие знания дать человеку?» появляется другой: «Что поможет ему самостоятельно осваивать знания и навыки, которых сегодня еще не существует?» И здесь разговор об образовании неизбежно становится разговором о самом человеке.

Показателен в этом смысле прогноз Илона Маска. В разговоре на подкасте Moonshots он предположил, что в течение трех лет роботы Optimus смогут превзойти лучших человеческих хирургов. Можно спорить со сроками этого прогноза — воспринимать их как установленный факт сегодня оснований нет. Но сам вопрос гораздо шире конкретной технологии: если даже профессии, требующие многих лет сложнейшего обучения, могут существенно измениться за время подготовки специалиста, достаточно ли нам по-прежнему готовить человека прежде всего к одной заранее выбранной профессии?

Подкаст: Moonshots with Peter Diamandis — Elon Musk

Мы слишком часто начинаем с профессии

За годы работы мне приходилось наблюдать за очень разными профессиональными траекториями. Одна из вещей, которые особенно заметны на практике: одинаковое образование совершенно не означает одинакового профессионального развития. Два человека могут окончить один университет, получить одинаковую специальность и начать карьеру примерно с одинаковых позиций. Через несколько лет их профессиональные траектории могут оказаться совершенно разными. Почему? Одного диплома для ответа недостаточно. Именно здесь мне кажется особенно важным понятие человеческого потенциала. Мы привыкли довольно рано спрашивать ребенка: «Кем ты хочешь стать?» Врачом? Архитектором? Программистом? Экономистом? Но, возможно, мы начинаем не с того вопроса. Прежде чем выбирать профессию, человеку важно постепенно понять самого себя.

Что у него получается лучше?

Как он думает и учится?

Что вызывает устойчивый интерес?

Какие задачи дают ему энергию, а какие быстро ее забирают?

В каких условиях он раскрывается лучше?

Что помогает ему не останавливаться после неудачи?

Это не дает готового ответа «какую профессию выбрать». И не должно давать. Но это дает человеку ориентиры.

А обязательно ли университет?

Есть еще одна сторона этого вопроса. Говоря об образовании и будущем, мы слишком часто автоматически думаем об университете. Но человеческий потенциал не обязательно раскрывается через высшее образование. У одного человека сильнее аналитическое мышление, у другого — пространственное. Кто-то прекрасно работает руками, чувствует материал, форму и пропорции. Кто-то умеет ремонтировать сложные механизмы, работать с деревом или металлом, выращивать растения, готовить, строить, создавать вещи. Это тоже способности. И они не становятся менее ценными только потому, что не подтверждены университетским дипломом. Ремесло не должно восприниматься как запасной путь для того, кто «не смог поступить» или «плохо учился». Для кого-то именно оно может стать сферой, в которой наиболее полно раскрываются способности.

И наоборот, выбор высшего образования только потому, что именно такой путь считается правильным или престижным, не обязательно означает развитие потенциала человека.

Поэтому вопрос «В какой университет поступать?» не всегда должен быть первым.

Возможно, сначала стоит спросить: «Что у этого человека действительно получается и в какой деятельности его способности могут раскрыться лучше всего?» А уже потом искать подходящую траекторию — университет, профессиональное образование, ремесло, собственное дело или комбинацию нескольких направлений.

От выбора профессии — к пониманию собственного потенциала

Для Азербайджана этот разговор особенно актуален. У нас образование и диплом по-прежнему имеют серьезное значение. И нет необходимости противопоставлять традиционное образование развитию человеческого потенциала. Наоборот. Сильное образование дает фундамент. Профессиональное обучение дает конкретное мастерство. Практический опыт позволяет проверить себя в реальной деятельности.

Но ни один из этих элементов по отдельности не отвечает на главный вопрос:

В чем потенциал конкретного человека и где он сможет раскрыть его лучше всего?

Поэтому, возможно, следующая ступень развития образования заключается не в отказе от существующей модели, а в ее расширении.

Не только чему научился человек.

Не только какую оценку получил.

Не только какой диплом получил.

Не только какую профессию выбрал.

Но и: кто этот человек, в чем его потенциал и как помочь ему этот потенциал раскрыть?

Мне кажется, именно здесь проходит одна из важнейших границ между образованием сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы не можем точно предсказать, каким станет рынок труда через пятнадцать лет. Но, возможно, главной задачей образования становится уже не только подготовка к конкретной профессии, а помощь человеку в понимании самого себя. Потому что профессии будут меняться. Одни будут исчезать, другие — трансформироваться, третьи — появляться. Часть людей будет получать высшее образование, часть — осваивать ремесло, часть — несколько раз менять профессиональную траекторию в течение жизни.

Но способность понять собственные сильные стороны, развивать их и находить для них применение останется важной при любом сценарии.

И, возможно, вопрос будущего образования звучит уже не только «Чему мы должны научить человека?», а гораздо глубже:

«Как помочь человеку понять собственный потенциал, чтобы он смог найти свое место в постоянно меняющемся мире?»

Джамиля Омарова