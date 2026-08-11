В России атакован еще один склад Wildberries, есть погибший и раненые - ВИДЕО

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, погиб местный житель, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, в Новоусманском районе был тяжело ранен и позже умер в больнице 49-летний мужчина, который во время атаки находился на улице. Кроме того, ранены еще два человека. Один из них в момент атаки был на улице, другой — на «площадке крупного логистического центра», добавил Гусев.

В этом же районе, по словам губернатора, возникли возгорания «на двух складах крупной компании». Что это за компания — Гусев не уточнил.

В пресс-службе объединенной RWB (Wildberries & Russ) сообщили, что логистические объекты компании в Воронежской области «эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности». Украинские телеграм-каналы публикуют фото и видео масштабного пожара.

Гусев утверждает, что над Воронежем и районами области силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников.