Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова - ВИДЕО

Советская балерина и актриса Наталья Трубникова умерла в Москве на 72-м году жизни - артистку обнаружила соседка в квартире в Тверском районе столицы РФ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне утром женщины общались, однако вечером Н.Трубникова перестала отвечать на звонки. Соседка пришла к артистке домой и обнаружила ее без признаков жизни. По данным канала, Трубникова умерла, сидя на диване.

Отмечается, что актриса страдала болезнью Паркинсона.

Наталья Трубникова получила широкую известность после роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Также она снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев», а также выступала на сцене Московского академического музыкального театра.