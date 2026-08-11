В Агстафе обнаружено тело мужчины
В Агстафе обнаружено тело мужчины.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, тело было найдено в селе Гасансу Агстафинского района неподалеку от кладбища.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.
В ходе разбирательства установлено, что погибший - житель района З. Йольчиев (1980 года рождения).
Для проведения экспертизы тело передано в Агстафинское районное отделение публичного юридического лица «Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии».
Причина смерти пока неизвестна.
По данному факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.
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