В Агстафе обнаружено тело мужчины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, тело было найдено в селе Гасансу Агстафинского района неподалеку от кладбища.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.

В ходе разбирательства установлено, что погибший - житель района З. Йольчиев (1980 года рождения).

Для проведения экспертизы тело передано в Агстафинское районное отделение публичного юридического лица «Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии».

Причина смерти пока неизвестна.

По данному факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.