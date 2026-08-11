Новый «Человек-паук» с Томом Холландом установил исторический рекорд - ВИДЕО

Фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом за 12 дней после премьеры преодолел отметку в 1 млрд долларов (1,7 млрд манатов) в международном прокате.

Как сообщает Deadline, картина стала вторым самым быстрым фильмом в истории, которому удалось собрать 1 млрд долларов за пределами США. Быстрее этого показателя достиг только фильм «Мстители: Финал» - ему потребовалось 11 дней.

При этом фильм установил еще один рекорд: он стал самым кассовым голливудским фильмом за всю историю кинопроката в Индии. За очередные выходные картина собрала там 10,6 млн долларов (18,02 млн манатов), а общие сборы достигли 52,8 млн долларов (89,76 млн манатов).

Общие мировые сборы «Человека-паука: Нового дня» уже составили около 1,67 млрд долларов (2,84 млрд манатов).

Сюжет: Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

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