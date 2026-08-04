Мигранты с судимостью больше не смогут получать гражданство России

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому иностранцам с непогашенной или неснятой судимостью за любое преступление могут отказать в получении российского гражданства или права на проживание в стране.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, наличие судимости за преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, станет основанием для отказа в выдаче либо аннулирования ранее оформленных документов.

Речь идет о разрешениях на временное проживание (РВП), РВП в целях получения образования, видах на жительство (ВНЖ), а также заявлениях о приеме в гражданство РФ. Новые правила будут распространяться независимо от тяжести совершенного преступления.