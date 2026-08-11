Совместное заявление США, Армении и Азербайджана в центре внимания турецких медиа - ФОТО

Ведущие телеканалы, информационные агентства и печатные издания Турции осветили Совместное заявление США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, внимание многомиллионной зрительской аудитории и читателей было привлечено к значимости мирного процесса на Южном Кавказе, приведены цитаты из сообщения Министерства иностранных дел Азербайджана по данному вопросу.

Медиа братской страны отметили усилия сторон по сохранению стабильности вдоль армяно-азербайджанской границы, рассказали о шагах Баку и Иревана по нормализации отношений, делимитации границы и укреплению доверия посредством мер, необходимых для обеспечения долгосрочной стабильности.

Повествуется о Маршруте Трампа для международного мира и процветания (TRIPP), который «переходит от концепции к практической реализации».

Напоминается о совместном выдвижении лидерами Азербайджана и Армении кандидатуры главы Белого дома на Нобелевскую премию мира.