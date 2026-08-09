Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может начать расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино из-за секретных финансовых выплат.

Как передает The Telegraph, поводом для проверки стала информация о шестизначной компенсации, которую УЕФА выплатила сотруднице, состоявшей в любовных отношениях с Инфантино, в период его работы в европейской организации.

По данным источника, расследование охватит 16 лет деятельности функционера в УЕФА (с 2000 по 2016 год). Напомним, что Инфантино занимал пост генерального секретаря союза с 2009 по 2016 год, после чего был избран главой ФИФА и дважды переизбирался на эту должность на безальтернативной основе. Инфантино состоит в браке с 2001 года и воспитывает четверых детей.