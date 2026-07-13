Стало известно, какие города продолжат борьбу за право принять «Евровидение-2027» - ВИДЕО

В Болгарии продолжается процесс выбора города-хозяина международного песенного конкурса «Евровидение-2027», который страна примет впервые в своей истории.

Болгарское национальное телевидение (BNT) объявило, что по итогам первого этапа отбора в борьбе за право проведения конкурса остались Бургас и София, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

При этом Пловдив и Варна не прошли в следующий этап отбора. Решение было принято после оценки заявок на соответствие техническим требованиям, стандартам Европейского вещательного союза (EBU), а также возможностям площадок для проведения конкурса.

Генеральный директор BNT Милена Милотинова поблагодарила муниципальные команды всех городов за проделанную работу, подчеркнув, что решение основано исключительно на заранее утвержденных технических и инфраструктурных критериях и не умаляет культурного и фестивального потенциала Пловдива и Варны.

В свою очередь директор конкурса «Евровидение» Мартин Грин выразил признательность Пловдиву и Варне за проявленный интерес и отметил, что высокая конкуренция между городами свидетельствует о значительной экономической и социальной ценности проведения конкурса.

Теперь международная оценочная комиссия продолжит изучение заявок Бургаса и Софии. Ожидается, что город-хозяин 71-го конкурса «Евровидение» будет официально объявлен в последнюю неделю июля.