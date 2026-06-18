Стали известны первые участники конкурса «Евровидение-2027»

Подготовка к международному музыкальному конкурсу «Евровидение-2027» уже началась - несколько стран подтвердили своё участие в следующем сезоне, который пройдёт в Болгарии.

На данный момент официальное намерение выступить на конкурсе выразили Дания, Финляндия, Германия, Люксембург, Северная Македония и Сан-Марино, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovisionworld.com.

Отметим, что особое внимание привлекает возвращение Северной Македонии - страна пропустила несколько последних выпусков конкурса и вновь появится на сцене «Евровидения». Также своё участие подтвердил Люксембург, который вернулся в конкурс после длительного перерыва. К списку участников позже присоединилась и Швейцария: национальный вещатель SRG SSR объявил о подготовке заявки на «Евровидение-2027» и открыл приём песен от исполнителей и авторов.

Хозяйкой конкурса станет Болгария после победы страны на «Евровидении-2026» - сейчас несколько городов претендуют на право принять шоу, а окончательное решение по месту проведения ожидается в ближайшие месяцы.

Окончательный список участников будет сформирован после подачи официальных заявок национальными вещателями в Европейский вещательный союз (EBU) – отметим, что Азербайджан пока не объявлял о своём участии в «Евровидении-2027».

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