Израиль подтвердил участие в «Евровидении-2027»
Израиль примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в Болгарии.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ESCToday.
По информации издания, национальный общественный вещатель Израиля KAN официально подтвердил участие страны в конкурсе 2027 года. Таким образом, Израиль вошел в число стран, уже подтвердивших свое участие в предстоящем «Евровидении».
На данный момент израильская сторона не раскрывает, каким образом будет выбран представитель страны на конкурсе. Ожидается, что соответствующие детали будут объявлены позднее.
Ранее участие в «Евровидении-2027» также подтвердили ряд других стран, включая Норвегию, Грецию, Люксембург и Финляндию, тогда как Андорра официально отказалась от участия.
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