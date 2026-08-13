Двойная трагедия семьи: год назад погиб сын утонувшего продюсера AzTV

Стали известны некоторые подробности последних минут жизни трагически погибшего сотрудника AzTV Максада Мамедли.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bakuvaxti.az, за день до трагедии погибший отправился на встречу с друзьями.

Во время встречи он выразил желание войти в море, чтобы немного освежиться. Друзья посоветовали ему не идти в воду и быть осторожным. Однако М. Мамедли все же вошел в море и утонул.

Сообщается, что всего за день до смерти Максад также встречался со своим бывшим коллегой. Во время этой встречи он подарил ему свои наручные часы, и они сфотографировались вместе. Эта фотография стала одним из последних воспоминаний о последнем дне его жизни.

Трагедию усугубляет тот факт, что в прошлом году семья Максада Мамедли уже пережила тяжелую утрату.

Сообщается, что примерно в это же время в прошлом году в результате автокатастрофы погиб его несовершеннолетний ребенок.

Отметим, что М. Мамедли работал продюсером в студии информационных программ Азербайджанского телевидения (AzTV). Он был участником Отечественной войны.

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