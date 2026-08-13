 В Германии в крупном исследовательском центр обнаружили неразорвавшийся снаряд - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Германии в крупном исследовательском центр обнаружили неразорвавшийся снаряд - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:39 - Сегодня
В Германии в крупном исследовательском центр обнаружили неразорвавшийся снаряд - ОБНОВЛЕНО

На территории Юлихского исследовательского центра в Германии обнаружили неразорвавшийся боеприпас времен второй мировой войны.

Об этом Report сообщил источник, работающий в центре.

По его данным, служба безопасности совместно со спасательными службами в настоящее время проводит работу по обезвреживанию боеприпаса.

"Некоторые здания, по-прежнему, закрыты. Для сотрудников, находящихся за пределами ограниченной зоны, опасности нет", - отметил собеседник.

13:57

На территории Юлихского исследовательского центра в Германии обнаружили бомбу, учреждение временно закрыли.

Об этом Report рассказал источник, работающий в центре.

"Центр закрыли после того, как на его территории была обнаружена бомба. На территорию центра прибыли спасательные службы", - сказал собеседник агентства.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Юлихский исследовательский центр расположен в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и является одним из крупнейших междисциплинарных научных центров Европы. Он входит в Ассоциацию Гельмгольца и проводит исследования в области энергетики, климата, информационных технологий и биоэкономики.

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