В Германии в крупном исследовательском центр обнаружили неразорвавшийся снаряд - ОБНОВЛЕНО

На территории Юлихского исследовательского центра в Германии обнаружили неразорвавшийся боеприпас времен второй мировой войны.

Об этом Report сообщил источник, работающий в центре.

По его данным, служба безопасности совместно со спасательными службами в настоящее время проводит работу по обезвреживанию боеприпаса.

"Некоторые здания, по-прежнему, закрыты. Для сотрудников, находящихся за пределами ограниченной зоны, опасности нет", - отметил собеседник.

13:57

На территории Юлихского исследовательского центра в Германии обнаружили бомбу, учреждение временно закрыли.

Об этом Report рассказал источник, работающий в центре.

"Центр закрыли после того, как на его территории была обнаружена бомба. На территорию центра прибыли спасательные службы", - сказал собеседник агентства.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Юлихский исследовательский центр расположен в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и является одним из крупнейших междисциплинарных научных центров Европы. Он входит в Ассоциацию Гельмгольца и проводит исследования в области энергетики, климата, информационных технологий и биоэкономики.