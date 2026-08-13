В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки 

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, неустойчивая погода, наблюдаемая в регионах Азербайджана, сохранится до 17 августа - ожидаются периодические дожди.

В отдельных районах дожди будут носить ливневой и интенсивный характер, возможны грозы и град. В ночь на 14 и 15 августа, а также утром этих дней, преимущественно в горных и предгорных районах, вероятно усиление осадков.

Ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается прохождение кратковременных паводков по отдельным горным рекам.