Завершились чемпионат и Кубок Азербайджана по стрельбе из лука

Подошли к концу чемпионат и Кубок страны по стрельбе из лука.

В ходе соревнований определились победители в категориях U-15, U-18 и среди взрослых, после чего состоялась церемония награждения.

Награды победителям в возрастной группе U-15 вручили заведующий сектором олимпийских и паралимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов и заведующая сектором стратегического анализа Ульвия Гаджиева.

Отличившихся молодых лучников в категории U-18 наградили генеральный секретарь Федерации стрельбы из лука Азербайджана Фарид Халилов и член правления Сумбуль Турабова.

В турнире среди взрослых награды чемпионам и призерам вручили Айдын Мамедов и заместитель директора Target Archery Club Мехди Мамедов.

В женских соревнованиях среди взрослых золотую медаль завоевала Фатима Гусейнли, а у мужчин первенствовал Нурлан Рагимли.

В категории U-15 высших наград удостоились Сельджан Мамедли и Магомед Исмаилов.

В категории U-18 на высшую ступень почетного пьедестала поднялись Сумейя Бадалли и Сардар Велиев.

Отметим, что в трехдневных соревнованиях в общей сложности приняли участие около 50 спортсменов.