В отношении Мабеля Матиза начато новое расследование по обвинению в непристойности - ВИДЕО

В отношении турецкого певца Мабеля Матиза начато новое расследование в связи с песней «Ha Leylim» и её видеоклипом, опубликованными на цифровых платформах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet, Стамбульская прокуратура начала расследование по собственной инициативе. По оценке прокуратуры, текст песни и визуальное содержание клипа могут подпадать под статью 226 Уголовного кодекса Турции, предусматривающую ответственность за непристойность.

В заявлении прокуратуры отмечается, что расследование начато с целью установления фактических обстоятельств дела и проведения необходимых процессуальных действий.

Это уже не первое дело против популярного певца по аналогичному обвинению. Ранее в отношении певца было возбуждено дело из-за песни «Perperişan» - утверждалось, что в её тексте содержатся непристойные выражения, а композиция была опубликована на цифровых платформах без возрастных ограничений. По итогам судебного разбирательства М.Матиз был оправдан. Суд пришёл к выводу, что предусмотренные законом признаки преступления в его действиях отсутствуют.