С питомцем можно? Насколько транспорт Азербайджана доступен владельцам домашних животных - ОБЗОР

Домашние животные все заметнее становятся частью городской жизни.

Для многих жителей Азербайджана собака или кошка уже не просто животное, которое содержится дома, а полноценный член семьи.

Вместе с ростом числа владельцев питомцев возникает и целый ряд бытовых вопросов, которые раньше могли казаться второстепенными. Один из них состоит в возможности свободно передвигаться по городу вместе с животным.

Для человека, у которого есть собственная машина, эта проблема во многом решается самостоятельно. Но что делать владельцу, который пользуется общественным транспортом или такси? Можно ли спокойно зайти с собакой в автобус или метро, получится ли вызвать машину через приложение, разрешат ли перевезти питомца поездом или самолетом? И главное - одинаково ли доступны эти возможности для владельцев маленьких и крупных собак?

1news.az изучил действующие правила и обратился непосредственно к транспортным компаниям, чтобы выяснить, насколько свободно сегодня владельцы домашних животных могут передвигаться по Азербайджану.

Вопрос о перевозке животных в городских автобусах регулируется правилами, которые предусматривают возможность провоза небольших домашних животных, но устанавливают ряд ограничений. В BakuBus на запрос ответили следующим образом:

«Сообщаем, что согласно «Правилам перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 141 от 17 сентября 2009 года, пассажиры могут перевозить мелких домашних животных и птиц в клетках. Согласно пункту 10.2.12 указанных Правил, соблюдение санитарных и ветеринарных норм при провозе разрешенных к перевозке домашних животных и птиц является обязанностью пассажира. В то же время, на основании пункта 10.3.13, не допускается перевозка животных, которые могут создавать неудобства для других пассажиров или представлять угрозу инфекционных заболеваний.

Не допускается перевозка домашних животных в открытом виде, без присмотра или без специального средства для перевозки в салоне автобуса. Основными условиями являются то, чтобы во время перевозки животное не создавало неудобств для пассажиров, соблюдались санитарно-гигиенические правила и обеспечивалось безопасное пользование общественным транспортом.

ООО «BakuBus» считает обязательным соблюдение действующих правил в целях организации комфортных, безопасных и удобных поездок пассажиров и продолжает осуществлять соответствующие контрольные мероприятия в этом направлении.»

Таким образом, формально возможность перевозить домашних животных в автобусах существует. Но речь идет именно о мелких животных, которые должны находиться в клетке или другом специальном средстве для перевозки. То есть наличие питомца само по себе не дает владельцу возможности просто зайти в автобус с собакой на поводке.

Похожая ситуация складывается и в Бакинском метрополитене.

«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что согласно «Правилам пользования Бакинским метрополитеном», утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, в метро разрешается перевозить мелких домашних животных, а также домашнюю птицу при условии их нахождения в специальном контейнере или клетке разрешенных размеров, исключающих возможность их выхода наружу.»

Еще более неоднозначная ситуация складывается с такси, поскольку здесь проблема уже не столько в размере животного, сколько в отсутствии гарантированного механизма поездки.

«В настоящее время в приложении Bolt Azerbaijan нет отдельной категории для поездок с домашними животными. Тем не менее, пассажир может совершить поездку вместе с питомцем, если водитель принимает заказ на его перевозку. Транспортировка домашних животных должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Азербайджанской Республики, а пассажирам рекомендуется заблаговременного согласовывать это с водителем. Такой подход помогает обеспечить безопасность и чистоту автомобиля, а также сделать поездку более комфортной для обеих сторон.» - дали комментарий в компании.

Именно эта формулировка, пожалуй, наиболее наглядно показывает проблему, с которой может столкнуться владелец животного в повседневной жизни, ведь поездка возможна, но она не является гарантированной.

Человек может вызвать машину, дождаться водителя, связаться с ним и только после этого узнать, согласен ли тот перевозить животное. При этом отдельной категории, в которой изначально собраны водители, готовые принимать пассажиров с питомцами, в приложении нет.

То есть проблема здесь не обязательно заключается в том, что законодательство запрещает перевозить собак. Проблема в предсказуемости услуги, когда владелец не может быть заранее уверен, что вызванный автомобиль действительно его примет.

С похожим вопросом 1news.az обратился к Yango. Представители компании ответили:

«Вы подняли очень важную тему. Домашние питомцы давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Более того, в некоторых случаях животные являются не просто домашними питомцами, но и незаменимыми помощниками для людей с ограниченными возможностями.

Для нас это также важная и чувствительная тема. Мы понимаем потребности пассажиров, которые путешествуют с домашними животными, и рассматриваем различные варианты, которые могли бы сделать такие поездки более удобными и комфортными. При этом необходимо учитывать ряд технических и санитарных требований. Мы продолжаем изучать возможности в этом направлении.»

В этом случае снова отсутствует четкая универсальная возможность заказать автомобиль именно для поездки с домашним животным. В результате владелец оказывается в ситуации, когда транспортировка зависит не только от существующих правил, но и от конкретного водителя.

Для обычной поездки это уже может быть неудобством, но, что важнее, для чрезвычайной ситуации проблема становится гораздо серьезнее.

Например, если собаке внезапно стало плохо, она получила травму или ей требуется срочная ветеринарная помощь. У владельца нет собственного автомобиля. Общественный транспорт не подходит из-за размера животного. Вызов обычного такси не гарантирует, что водитель согласится взять собаку. В итоге несколько минут, которые в ветеринарной медицине могут иметь решающее значение, могут уйти исключительно на поиск автомобиля.

Подобные истории уже происходили в других странах. Так, например, в июле 2025 года в Анапе получила широкую огласку история собаки, которую владелице необходимо было срочно отвезти в ветеринарную клинику. Однако водитель, приехавший на вызов, отказался везти собаку. По словам владелицы, он опасался, что животное испачкает салон слюной, заблокировал двери автомобиля и уехал. Собаку не успели доставить в клинику, и она умерла.

Этот случай особенно показателен не столько потому, что его можно напрямую переносить на Азербайджан, а из-за того, что он демонстрирует саму потенциальную опасность отсутствия гарантированного доступа к транспорту.

На официальном сайте Azərbaycan Dəmir Yolları опубликованы следующие условия:

«Мелкие домашние (комнатные) животные, перевозимые в поездах, должны быть размещены в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах с поддоном (вес одного ящика, корзины, клетки, контейнера вместе с мелким домашним (комнатным) животным не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – 140 см) и размещаться в соответствующих местах в зависимости от типа поезда и вагона.

Лицам с ограниченными физическими возможностями разрешается бесплатно перевозить с собой собак-поводырей во всех типах вагонов, и на это не оформляется перевозочный документ. Собака-поводырь должна иметь намордник, поводок, документ о специальном обучении и находиться у ног сопровождаемого пассажира.

В пассажирских поездах межрайонного (междугороднего) и международного сообщения, состоящих из вагонов спального типа, перевозка домашних животных не допускается.»

В данном случае поездка вновь возможна прежде всего для небольшого животного, которое можно безопасно разместить в контейнере.

AZAL также устанавливает отдельные требования к перевозке животных в салоне и багажном отсеке.

«Если вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании, покупке авиабилета или через колцентр авиакомпании не позднее, чем за 24 часа до времени отправления рейса, указанного в расписании. Для перевозки в багажном отсеке масса животного (включая птиц) вместе с контейнером не должна превышать 75 кг.

Крупные собаки в контейнере массой от 32 до 75 кг перевозятся в специальных закрытых контейнерах в багажном отделении с соблюдением требований

Любой контейнер с животным массой более 32 кг должен быть оборудован не менее чем двумя боковыми ручками.

К перевозке в салоне самолета принимаются только два домашних животных в клетке (кошка, собака, экзотические птицы) одной и той же породы, общий вес которых не должен превышать 8 кг. Размер контейнера (клетки) в сумме трех измерений не должен превышать 90 см (40 см * 30 см * 20 см). Если масса животного вместе с клеткой превышает 8 кг, животное принимается к перевозке в багажном отделении.

В целях обеспечения безопасности полетов, а также сохранности имущества пассажиров и авиакомпании недопустима перевозка крупных и агрессивных собак в стандартных контейнерах из твердого пластика.

Животные массой более 75 кг проверяются и принимаются к перевозке только как груз.»

У AZAL также опубликованы актуальные правила, согласно которым животные до 8 кг вместе с контейнером могут перевозиться в салоне, а животные вместе с контейнером весом от 8 до 75 кг - в багажном отсеке при предварительном согласовании. Для крупных собак весом от 32 до 75 кг предусмотрены специальные закрытые контейнеры.

И к какому заключению мы приходим?

По итогу, если посмотреть на европейский опыт, можно увидеть несколько моделей, которые демонстрируют, что перевозка средних и крупных собак в общественном транспорте сама по себе не является невозможной задачей.

Например, в Берлине собаки в целом допускаются в общественный транспорт - в метро, поезда, автобусы и трамваи. Для крупных собак предусмотрен отдельный льготный билет, а животное должно находиться на поводке и носить намордник. Небольшие собаки размером примерно с домашнюю кошку могут перевозиться бесплатно в закрытом контейнере.

То есть сама по себе средняя или крупная собака не исключается из городской транспортной системы.

Похожий принцип действует и в Париже, разрешают небольших животных в переносках бесплатно на автобусах, трамваях, метро и других видах сети. Но более крупные собаки также могут пользоваться метро и железнодорожной сетью при условии, что они находятся на поводке и в наморднике. При этом правила различаются в зависимости от вида транспорта, крупные собаки допускаются в метро и RER, тогда как на автобусной и трамвайной сети действуют более строгие ограничения.

Особенно показательным примером является Италия, позволяет перевозить на национальных поездах собак любого размера. Для крупной собаки необходимо приобрести отдельный билет, а животное должно находиться на поводке и быть в наморднике. Маленькие собаки, кошки и другие небольшие животные могут бесплатно путешествовать в переноске установленного размера.

Получается совершенно другая логика, не ограничение питомцев по размеру, а учет того, что для животного разного размера существуют разные условия перевозки. Это принципиальное различие и именно оно позволяет одновременно учитывать интересы других пассажиров и не исключать владельцев крупных собак из транспортной системы целиком.

Вопрос здесь в конечном счете не только в том, можно ли человеку провезти собаку из точки А в точку Б. Речь идет о доступности городской инфраструктуры для определенной категории граждан.

Владелец собаки без автомобиля все равно остается пассажиром. Он пользуется городом, работает, учится, посещает магазины и медицинские учреждения, ездит к друзьям и родственникам. У него могут возникать те же самые транспортные потребности, что и у любого другого человека. Отличие состоит лишь в том, что иногда рядом с ним находится животное.

И если для одного владельца маленькой собаки транспортная система может быть относительно доступной благодаря переноске, то владелец средней или крупной собаки сталкивается с совершенно другой реальностью.

Он не может просто посадить животное в контейнер и войти в автобус. Он не может воспользоваться метро на тех же условиях, что владелец небольшой собаки. Поезд может оказаться недоступен из-за ограничений по размеру и весу. Такси может потребовать предварительного согласования с водителем, а отсутствие отдельной pet-friendly категории означает, что результат поездки заранее не гарантирован.

В итоге человек с крупной собакой может оказаться фактически зависим от личного автомобиля, друзей или родственников, которые готовы его подвезти.

Именно поэтому вопрос о перевозке домашних животных нельзя рассматривать исключительно как вопрос удобства, ведь для части владельцев это вопрос элементарной мобильности. Домашний питомец не перестает быть частью жизни человека в тот момент, когда тот выходит из квартиры.

И если современный город действительно становится пространством, в котором животные все чаще воспринимаются как члены семьи, вопрос их безопасного и регулируемого перемещения неизбежно придется решать не только самим владельцам, но и транспортным компаниям и городским властям.

Пока же для владельца даже средней или крупной собаки поездка по Баку остается задачей, которую во многих случаях приходится решать индивидуально. И это означает, что возможность просто добраться вместе со своим питомцем из одного конца города в другой остается практически невозможной задачей.