Крупный пожар произошел на прогулочном катере в Турции - ВИДЕО

Экскурсионный катер с российскими туристами на борту загорелся в Турции.

Пассажиры, среди которых были дети, были вынуждены прыгнуть в море, чтобы спастись от огня, сообщают турецкие СМИ.

Судно загорелось в бухте Катранджи в районе Фетхие турецкой провинции Мугла. Возгорание началось с кухни и быстро распространилось по всему борту. В этот момент на судне находились 115 человек, включая россиян.

«Люди в панике начали прыгать в море в спасательных жилетах», — говорится в публикации.

Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и доставила их в порт. Из них двое надышались дымом, их увезли в больницу. Остальные от госпитализации отказались.

Отмечается, что лодка полностью сгорела. Причины пожара устанавливаются.