Проект «Yeni ulduz» возвращается на телеэкраны - ВИДЕО

Популярный музыкальный проект «Yeni ulduz», выходивший на телевидении много лет тому назад, будет возобновлён.

Как сообщает Axşam.az, проект, созданный продакшн-компанией «SOY», на этот раз будет транслироваться на ARB TV - обновленная версия «Yeni ulduz» предстанет перед зрителями в новом телевизионном сезоне.

Напомним, что руководитель продакшн-компании «SOY», покойный Октай Алиев, ещё при жизни не раз заявлял о планах вернуть проект на телеэкраны. После его смерти народный артист Мубариз Тагиев, входивший в жюри шоу талантов, также сообщал о намерении возобновить «Yeni ulduz».

Отметим, что именно шоу «Yeni ulduz» дало путевку в жизнь таким артистам, как Севда Яхъяева, Гюнай Ибрагимли, Айсель Теймурзаде, Сафура Алиева, Ильхама Гасымова, Азад Шабанов, Чингиз Мустафаев и т.д.