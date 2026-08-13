Начальник военной полиции Армении подал в отставку
Начальник военной полиции Ашот Закарян написал заявление об увольнении.
Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
После заседания правительства в четверг премьер Никол Пашинян заявил, что после смерти военнослужащего Григора Закаряна в военной полиции, в управлении морально-психологической подготовки произойдут кадровые изменения.
Напомним, что Минобороны 13 августа сообщило об обнаружении тела военнослужащего N-ской воинской части Григора Эдгаровича Закаряна с огнестрельным ранением.
Это второй случай смерти военнослужащего за последний месяц. В июле стало известно о смерти военнослужащего срочной службы Нарека Торосяна.
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