Начальник военной полиции Армении подал в отставку

Начальник военной полиции Ашот Закарян написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

После заседания правительства в четверг премьер Никол Пашинян заявил, что после смерти военнослужащего Григора Закаряна в военной полиции, в управлении морально-психологической подготовки произойдут кадровые изменения.

Напомним, что Минобороны 13 августа сообщило об обнаружении тела военнослужащего N-ской воинской части Григора Эдгаровича Закаряна с огнестрельным ранением.

Это второй случай смерти военнослужащего за последний месяц. В июле стало известно о смерти военнослужащего срочной службы Нарека Торосяна.