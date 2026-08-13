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Ученые создали экологичную альтернативу обычным воздушным шарам

Джамиля Суджадинова16:20 - Сегодня
Ученые создали экологичную альтернативу обычным воздушным шарам

Исследователи из Имперского колледжа Лондона заявили о создании первого, по их утверждению, полностью биоразлагаемого воздушного шара для вечеринок.

Разработчики считают, что новая технология позволит сократить количество отходов, которые после массовых мероприятий попадают в окружающую среду и особенно угрожают морским животным.

Новый продукт получил название Bioloon. По словам ученых, в естественной среде он способен полностью разложиться примерно за девять месяцев. При этом разработчики утверждают, что стоимость такого шара не будет выше цены обычного, а надувать его даже проще.

Создатели Bioloon обратили внимание на проблему, связанную с традиционными воздушными шарами. Обычные изделия могут сохраняться в окружающей среде годами, постепенно разрушаясь на более мелкие фрагменты и выделяя химические вещества.

По словам 29-летней Джулианы Камминг, аспирантки Имперского колледжа Лондона и одной из авторов разработки, проблема связана с технологией производства обычных воздушных шаров.

«Обычные воздушные шарики обрабатываются специальным способом, чтобы сделать их прочными и эластичными», — объяснила исследовательница. По ее словам, именно эта обработка препятствует полноценному разложению материала и может способствовать попаданию вредных химических веществ в окружающую среду.

Разработка появилась в том числе благодаря запросу со стороны индустрии организации мероприятий. Исследование частично финансировала организатор вечеринок Шарлотта Мелия, которая хотела найти способ уменьшить количество отходов от воздушных шаров и их воздействие на морскую фауну.

По словам Мелии, использование воздушных шаров в оформлении мероприятий в последние годы стало особенно популярным. Одним из распространенных элементов декора стали масштабные «арки из воздушных шаров». По ее словам, интерес к подобному оформлению подогревают фотографии и видео с вечеринок, которые проводят инфлюенсеры и знаменитости.

Однако вместе с популярностью такого декора растет и количество отходов. После завершения мероприятий воздушные шары могут оказаться на улицах, в водоемах или непосредственно в море. Разрушившиеся изделия при этом представляют опасность для животных, которые могут принять их фрагменты за пищу.

Особую обеспокоенность ученых вызывает воздействие воздушных шаров на морских птиц. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Scientific Reports, фрагменты воздушных шаров относятся к наиболее опасным видам морского мусора для птиц с точки зрения риска гибели после проглатывания.

Авторы работы установили, что воздушные шарики и их фрагменты в 32 раза чаще приводили к смертельному исходу после проглатывания, чем твердые пластиковые предметы.

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