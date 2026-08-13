В Самухе подтвержден случай сибирской язвы: 9 человек изолированы в больнице Гянджи

Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию случая сибирской язвы, зарегистрированного в Самухском районе, был установлен контакт лиц с подозрением на заболевание с крупным рогатым скотом.

В результате лабораторного исследования образцов, взятых у первого пациента с подозрением на инфекцию, диагноз «сибирская язва» был подтвержден.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, в настоящее время круг контактировавших лиц установлен, они взяты под медицинское наблюдение, а у лиц с какими-либо кожными поражениями взяты образцы для лабораторного анализа.

Выявлены 9 человек, контактировавших с больным животным, они изолированы в инфекционном отделении Гянджинской объединенной больницы имени Аббаса Саххата. Лица, контактировавшие с заболеванием, в основном являются жителями Самухского района. У них были взяты образцы для лабораторного исследования и отправлены в Шамкирский региональный центр контроля за особо опасными инфекциями.

Отмечается, что возбудитель сибирской язвы имеет почвенное происхождение и встречается по всему миру:

«Сибирская язва - это зоонозная инфекция, которая передается человеку преимущественно при контакте с больными или павшими животными, а также с их инфицированными тканями и продуктами.

Передача заболевания от человека к человеку происходит крайне редко. Употребление термически обработанного мяса больного животного и приготовленных из него продуктов питания не приводит к заражению сибирской язвой.

В настоящее время ситуация с происшествием находится под контролем профильных структур, проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия. Распространения среди населения не наблюдается, оснований для беспокойства граждан нет.

Гражданам рекомендуется избегать контактов с больными или павшими животными, а также сомнительными продуктами животного происхождения, а при обнаружении симптомов, вызывающих подозрение на заболевание, своевременно обращаться в медицинское учреждение».