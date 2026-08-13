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ВОЗ предупредила, что вспышка Эбола в Конго может стать крупнейшей в истории

Джамиля Суджадинова16:30 - Сегодня
ВОЗ предупредила, что вспышка Эбола в Конго может стать крупнейшей в истории

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может оказаться масштабнее самой смертоносной эпидемии этого заболевания, произошедшей в Западной Африке в 2014–2016 годах.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, если распространение вируса продолжится нынешними темпами, вспышка 2026 года может превзойти показатели эпидемии, которая стала крупнейшей в истории наблюдений за Эболой. Во время нее в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне погибли не менее 11 тыс. человек.

«При нынешних темпах» нынешняя вспышка может «затмить» эпидемию 2014–2016 годов, заявил Тедрос, выступая перед журналистами.

О новой вспышке власти Демократической Республики Конго официально объявили 15 мая. К настоящему моменту выявлено не менее 4,3 тыс. случаев заражения, свыше 2 тыс. человек умерли. При этом специалисты считают, что фактическое начало эпидемии произошло значительно раньше официального объявления.

Как сообщили представители здравоохранения на этой неделе, первые случаи могли появиться как минимум за три месяца до того, как власти объявили о вспышке. Это означает, что вирус успел распространяться среди населения еще до того, как была запущена полноценная система эпидемиологического реагирования.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что рассчитывают взять распространение заболевания под контроль в течение ближайших трех месяцев. При этом в ВОЗ отдельно подчеркнули, что речь идет именно о прекращении активной передачи вируса и сдерживании эпидемии, а не о полном исчезновении заболевания.

Нынешняя вспышка имеет еще одну особенность: ее вызывает редкий вид вируса Эбола — бундибугио. До сих пор этот вариант вируса становился причиной лишь двух известных вспышек, в 2007 и 2012 годах.

Бундибугио отличается от варианта вируса, который был ответственен за крупнейшую эпидемию 2014–2016 годов. При этом против него, согласно представленным данным, в настоящее время нет одобренной вакцины или признанных терапевтических препаратов, способных непосредственно вылечить вызываемое им заболевание.

Дополнительные трудности создает ситуация с безопасностью в регионе, где распространяется вирус. Восточная часть Демократической Республики Конго на протяжении длительного времени остается зоной региональной нестабильности, что осложняет работу медицинских организаций и доступ специалистов к людям, которые могут быть инфицированы.

Из-за этого эпидемиологический контроль остается крайне ограниченным. По словам Джанаби, медицинские работники в настоящее время охватывают лишь около 30% случаев.

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