МЧС Азербайджана обратилось к населению из-за ухудшения погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 17 августа в некоторых районах прогнозируется сильный ветер, местами ожидаются кратковременные осадки, в отдельных местах - ливни. Ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.

С учетом вышеизложенного Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под столбами линий электропередачи, проводами и высокими деревьями.

Кроме того, учитывая сложности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также владельцы маломерных судов должны учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

В то же время для защиты от селей и паводков, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется избегать селеопасных и затопляемых зон, а при возникновении угрозы - незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность. Помните: пренебрежение правилами - угроза вашей жизни!»

МЧС рекомендует при возникновении опасности незамедлительно звонить по номеру «112».