Австралийская гольфистка умерла в 18 лет от кровоизлияния в мозг

Австралийская гольфистка Джессика Бэнг скончалась в возрасте 18 лет от кровоизлияния в мозг.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление профессионального женского гольф-тура Австралии (WPGA Tour of Australasia).

1 августа спортсменка готовилась к турниру в Таиланде, когда ей внезапно стало плохо. Ее срочно доставили в больницу в Бангкоке и прооперировали. Почти две недели она провела в реанимации, но в четверг, 14 августа, скончалась.

«Мысли и молитвы всех участников WPGA Tour of Australasia и всего австралийского гольф-сообщества — с семьей Джессики, ее друзьями и всеми, кто знал и любил ее, в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении.

На странице GoFundMe, созданной двоюродными братьями и сестрами Бэнг после ее госпитализации, члены семьи написали: «Эта новость разбила нам сердце. Собранные средства будут переданы ее родителям, чтобы помочь покрыть медицинские расходы».

Бэнг стала профессионалом в конце 2025 года. В начале 2026 года она одержала свою первую победу на региональном отборочном турнире Ford Women's NSW Open 2026, который стал для нее лишь пятым профессиональным стартом.