ОДКБ предлагала НАТО диалог, в Брюсселе проигнорировали предложение

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагала НАТО диалог.

Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Ранее в беседе с агентством он отметил, что обмен мнениями между ОДКБ и НАТО стал бы важным шагом к укреплению глобального мира и стабильности.

"В связи с этим наша организация ранее предлагала диалог альянсу, однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали", - сказал Масадыков.

Ранее российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил РИА Новости, что НАТО не хотела и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности, смысла "ломиться в закрытые двери" нет.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения заморозила участие в организации в 2024 году.