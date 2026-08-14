В грузовом поезде, следовавшем из Грузии в Азербайджан, произошло задымление - ОБНОВЛЕНО

Сегодня утром на территории станции Шамкир было зафиксировано задымление в одном из вагонов грузового поезда, следовавшего из Грузии в Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

Согласно информации, на место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные автомобили и личный состав Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Задымление было ликвидировано в кратчайшие сроки, остальные вагоны защищены.

Установлено, что инцидент произошел из-за задымления серного порошка в 15-м вагоне состава, состоящего из 35 вагонов.

По факту проводится разбирательство.

16:53

В Шамкире произошел пожар в грузовом поезде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, на территории станции Шамкир зафиксировано возгорание в одном из вагонов грузового поезда, следовавшего из Грузии в Азербайджан.

По предварительным данным, пожар возник из-за задымления серного порошка в 15-м вагоне состава, состоящего из 35 вагонов.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные автомобили и личный состав Шамкирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Огонь был потушен в кратчайшие сроки, поврежденный и остальные вагоны защищены от дальнейшего возгорания.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. По факту проводится разбирательство.