На юге Ливана при ударе погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще пять получили ранения в результате удара по населенному пункту Дейр-эз-Захрани в районе Набатии на юге Ливана.

Об этом сообщило главное управление гражданской обороны Ливана.

Согласно заявлению, которое приводит ливанское агентство NNA, спасатели провели поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте удара. Им удалось извлечь из-под обломков тела трех погибших и доставить пять пострадавших в больницу.

Тело четвертого погибшего было извлечено другой группой. Работы по поиску людей под завалами продолжаются.

Ранее в результате израильского удара по населенному пункту Ансар в районе Набатии на юге Ливана, по данным Минздрава, погибли семь человек, в том числе трое детей и две женщины, еще два человека получили ранения.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские атаки на юг страны.

По его словам, Израиль неоднократно нарушает положения рамочного соглашения, работу военной координационной группы и нормы международного права, предусматривающие защиту гражданского населения.

Аун назвал эти нарушения «ясным посланием переговорному процессу и усилиям США по реализации соглашения».

Источник: ТАСС