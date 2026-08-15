 Три иранских пилота попали в плен в начале войны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Три иранских пилота попали в плен в начале войны

First News Media16:55 - Сегодня
Три иранских пилота попали в плен в начале войны

Три пилота иранских Су-24 в марте были захвачены в плен в Катаре после крушения истребителей во время боевого вылета.

Об этом сообщил глава Комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багерзаде.

"Три иранских пилота после крушения истребителей Су-24 во время атак в марте были взяты в плен катарскими силами. Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян уже 6 месяцев находятся в плену у катарских военных, и правительство Катара до сих пор не дало разрешения им на встречу или контакт со своими семьями и уполномоченными лицами, занимающимися их делом", — говорится в его заявлении.
Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста как можно скорее встретиться с иранскими пилотами в Катаре, проверить состояние их здоровья и обеспечить условия для их освобождения.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС

Поделиться:
248

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

В мире

В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Общество

Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

В мире

В Хорватии не могут остановить сильнейший лесной пожар — есть жертвы

На юге Ливана при ударе погибли четыре человека

Три иранских пилота попали в плен в начале войны

В Польше проходит крупнейший в истории страны военный парад

Выбор редактора

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Новости для вас

Путин впервые посетил Курилы, Япония протестует

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО

Израиль отверг мирный план из 15 пунктов по урегулированию в Газе

КСИР объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике

Последние новости

США призвали Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти

Сегодня, 17:55

В Баку прошел масштабный общегородской субботник: коммунальные службы промыли 556 улиц

Сегодня, 17:35

Жертвы Эпштейна требуют публичного расследования его связей с экс-принцем

Сегодня, 17:20

В Хорватии не могут остановить сильнейший лесной пожар — есть жертвы

Сегодня, 17:05

На юге Ливана при ударе погибли четыре человека

Сегодня, 17:00

Три иранских пилота попали в плен в начале войны

Сегодня, 16:55

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

Сегодня, 16:47

Ильхам Закиев завоевал путевку в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:35

В Польше проходит крупнейший в истории страны военный парад

Сегодня, 16:17

В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Сегодня, 16:01

В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 15:56

СМИ: Кофейный аппарат сорвал рейс Тюмень — Баку

Сегодня, 15:47

На юго-западе Франции за ночь выгорело почти 1 600 га леса - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:10

Иран ответил на заявление Трампа о планах объявить Ормузский пролив территорией США

Сегодня, 14:50

Два семейных конфликта за день в Хачмазе: сыновья получили ножевые ранения от своих отцов

Сегодня, 14:35

Meta регистрируется в налоговой системе Азербайджана

Сегодня, 14:25

Интервал движения поездов на Красной линии Бакинского метро составит максимум 2 минуты

Сегодня, 14:15

Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

Сегодня, 13:58

Приостановка работы метро в Баку: на линии вышли 100 дополнительных автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 13:33
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25