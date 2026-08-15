Три иранских пилота попали в плен в начале войны

Три пилота иранских Су-24 в марте были захвачены в плен в Катаре после крушения истребителей во время боевого вылета.

Об этом сообщил глава Комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багерзаде.

"Три иранских пилота после крушения истребителей Су-24 во время атак в марте были взяты в плен катарскими силами. Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян уже 6 месяцев находятся в плену у катарских военных, и правительство Катара до сих пор не дало разрешения им на встречу или контакт со своими семьями и уполномоченными лицами, занимающимися их делом", — говорится в его заявлении.

Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста как можно скорее встретиться с иранскими пилотами в Катаре, проверить состояние их здоровья и обеспечить условия для их освобождения.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС