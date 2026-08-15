На юго-западе Франции за ночь выгорело почти 1 600 га леса - ВИДЕО

В районе коммуны Люглон в департаменте Ланды на юго-западе Франции за ночь выгорело 1 580 га леса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на регионального префекта Жиля Клавареля.

По словам директора пожарно-спасательной службы департамента Ланды Арно Фабра, сначала ситуация была благоприятной. "Однако около 04:30 (06:30 по Баку - ред.) пожар вновь активизировался, - приводит канал слова Фабра. - Это труднодоступный для нашей техники район. Поэтому нам пришлось задействовать значительную часть наших сил. Благодаря большим усилиям пожарным удалось сдержать распространение огня".

Также отмечается, что из-за распространения огня около 650 человек были эвакуированы.

Это уже второй за месяц крупный пожар в этом департаменте. В конце июля другой природный пожар в районе коммуны Бискаррос охватил 3,7 тыс. гектаров, 200 строений были уничтожены огнем. В это же время в соседнем департаменте Жиронда пожарные боролись с крупнейшим в истории природным пожаром, охватившим в общей сложности 42 тыс. га. Всего же за 2026 год, по данным Европейской системы информирования о лесных пожарах, во Франции от огня пострадали территории общей площадью около 100 тыс. га.