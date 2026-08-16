В Бельгии бушует сильнейший природный пожар: власти задействовали авиацию ЕС

На востоке Бельгии бушует крупнейший в современной истории страны лесной пожар, который стремительно распространяется в сторону границы с Германией.

Огонь вспыхнул 14 августа в природном заповеднике Хай-Фенс на фоне длительной аномальной жары и засухи, когда температура воздуха в регионе достигала 37 градусов. За двое суток площадь возгорания превысила 3 тысячи гектаров. Борьбу со стихией осложняет труднодоступный рельеф — торфяные болота и вересковые пустоши, где проседает тяжелая пожарная техника.

Около 600 жителей провинции Льеж были эвакуированы в качестве предосторожности. В тушении задействованы более 250 спасателей и пожарных из Бельгии и Германии, а также авиация ЕС — вертолеты и самолеты-амфибии из Нидерландов, Чехии и Швеции. По данным властей немецкого города Моншау, фронт пожара находится всего в трех километрах от границы ФРГ. Пострадавших среди населения нет.