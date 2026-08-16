Смертельное ДТП на трассе Баку–Газах: столкнулись КамАЗ и Ford- ВИДЕО
В Уджарском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.
Как сообщает АПА, авария зарегистрирована на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем через село Рамал. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля — КамАЗ и Ford.
По предварительным данным, в результате столкновения два человека скончались на месте от полученных травм. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые деблокировали тела погибших из поврежденных транспортных средств и передали их по назначению.
По факту ДТП проводится расследование для установления всех причин и обстоятельств случившегося.
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