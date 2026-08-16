Испанский анклав Сеута столкнулся с очередным наплывом мигрантов - ВИДЕО

Испанский анклав Сеута подвергся новой волне попыток прорыва границы со стороны нелегальных мигрантов из Марокко.

Правоохранительные органы мобилизовали дополнительные силы, задействовав вертолеты и слезоточивый газ для сдерживания потока беженцев. В ходе столкновений на границе задержано более ста человек, у которых были изъяты кирки и другие инструменты, предназначенные для штурма пограничного заграждения.

По сообщениям СМИ, ситуации предшествовал массовый прорыв, в ходе которого на территорию анклава проникли десятки тысяч человек, а несколько десятков мигрантов погибли при попытке пересечь границу. В связи с переполненностью пунктов размещения в Сеуте зафиксирован всплеск опасных инфекций.

Источник: Day.Az