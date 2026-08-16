CNN: Администрация Трампа смягчает цели в войне с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа постепенно корректирует свои первоначальные цели в отношении войны с Ираном.

Как сообщает CNN, если на старте конфликта Вашингтон декларировал намерение добиться полной капитуляции Ирана, смены режима, нейтрализации ракетной инфраструктуры и ликвидации поддержки региональных сил, то к шестому месяцу боевых действий приоритеты изменились.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что ключевыми задачами для завершения войны являются обеспечение стабильности поставок нефти и газа из Персидского залива для удержания цен, а также недопущение создания Тегераном ядерного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила равнозначность этих целей. Эксперты отмечают, что выдвижение цен на энергоносители на первый план может свидетельствовать о подготовке администрации к завершению конфликта с более ограниченными результатами, чем планировалось изначально.