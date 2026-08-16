ДТП в Гёранбойском районе: фура врезалась в ограждение, на дорогу вылилась тонна топлива

В Гёранбойском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля.

Водитель грузовика Iveco, гражданин Турции С. Хакйемез (1969 г.р.), двигаясь в направлении Газаха, потерял управление, в результате чего фура врезалась в металлическое ограждение автомагистрали. В результате ДТП никто не пострадал, однако транспортному средству и дорожной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Из-за силы удара находившиеся в кузове металлические изделия рассыпались по проезжей части, а из топливного бака автомобиля на дорогу вылилось около тонны топлива. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые смыли горючее с трассы. По факту аварии проводится расследование.



Источник: АПА