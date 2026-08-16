Рекордный разгул стихии в Японии: люди утонули в машинах и погибли от генераторов - ВИДЕО

Число жертв рекордных ливней, обрушившихся на японскую префектуру Тиба, увеличилось до десяти человек.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные местной администрации, основная часть людей погибла, оказавшись заблокированной в затопленных автомобилях. Ещё один человек скончался от отравления угарным газом: из-за масштабного отключения электроэнергии он пытался спастись от жары с помощью портативного генератора.

Основной удар стихии пришелся на 13–14 августа, когда в регионе выпало до 350 мм осадков, что соответствует тройной месячной норме. В результате катастрофического наводнения подтопленными оказались более 1,1 тысячи жилых домов, около 7 тысяч жителей были эвакуированы в пункты временного размещения, а на заблокированных дорогах префектуры остаются брошенными свыше 1,2 тысячи заглохших автомобилей.