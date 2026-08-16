Иран не позволит США возобновить работу своих баз на Ближнем Востоке
Иран не позволит США возобновить деятельность своих военных баз на Ближнем Востоке.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил командующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами.
"Каждый должен знать, что американские базы ни при каких обстоятельствах не смогут вернуться к прежнему состоянию, Иран никогда не позволит этого", — приводит издание слова военачальника.
Командующий также отметил, что США вытеснены из Ормузского пролива.
"Им больше не разрешено входить в Персидский залив, Оманское море и Ормузский пролив", — заявил генерал-лейтенант.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении военных действий. Однако в ночь на 8 июля США, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей, возобновили масштабные удары по Ирану.
Американский президент Дональд Трамп 2 августа сообщил об отмене запланированного удара по Ирану с целью достижения соглашения с Тегераном.
Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи спустя три дня заявил, что Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута, проходящего через Ормузский пролив. Вместе с тем он отметил, что соглашение не предусматривает немедленного открытия пролива, а возобновление судоходства зависит от действий США.