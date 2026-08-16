Прогноз погоды на 17 августа: в Баку без осадков, в районах возможны ливни

В понедельник, 17 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в столице и на полуострове прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22–25 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 28–31 градуса тепла. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 50–60%.

В некоторых регионах Азербайджана пройдут дожди с грозами и локальными ливнями, которые постепенно прекратятся к дню. Ночью и утром в горных районах возможен туман, ветер восточный. Температура воздуха в низменных районах ночью составит 20–25 градусов, днем — 30–34 градуса тепла; в горных районах ночью ожидается 12–17 градусов, днем — 20–25 градусов тепла.