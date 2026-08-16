В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами - ВИДЕО

В Азербайджанской армии 16 августа состоялись торжественные церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщает Министерство обороны, мероприятия прошли в соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым. Церемонии начались с выноса на плац боевых знамен под аккомпанемент военных оркестров, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Молодые солдаты торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине. Представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили новобранцев, призвав их глубоко осваивать технические секреты вооружения, строго выполнять приказы командования и быть в постоянной готовности к защите страны. Мероприятия завершились торжественным маршем личного состава перед трибунами и патриотическими культурно-массовыми программами.