Четыре медали: азербайджанские теннисисты успешно выступили на турнире в Ялове

Азербайджанские юные мастера настольного тенниса завоевали четыре медали на международном турнире в турецком городе Ялова.

В соревнованиях приняла участие молодежь из Турции, Казахстана, Румынии, Болгарии и Эстонии. В командном зачете среди юношей серебряными призерами стали Вагиф Бабаев и Шакир Гадиров, а среди девушек бронзовые награды завоевали Бану Иманвердизаде и София Трофименко.

Кроме того, в личном турнире возрастной категории U-15 Вагиф Бабаев и Шакир Гадиров поднялись на третью ступень пьедестала, добавив в копилку сборной по бронзовой медали. Накануне соревнований азербайджанские спортсмены под руководством тренеров Биллуры Эминовой и Закира Джавадова прошли международный учебно-тренировочный сбор, который проходил в Ялове с 8 по 14 августа.