Скончался бывший командующий Пограничными войсками Аббасали Новрузов

Министерство обороны Азербайджана выразило глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего командующего Пограничными войсками, генерал-майора в отставке Аббасали Новрузова.

Руководство и коллектив Минобороны скорбят в связи с уходом из жизни видного государственного деятеля, внёсшего многолетний вклад в безопасность страны. Аббасали Новрузов скончался 16 августа утром в возрасте 89 лет.

Аббасали Рамазан оглу Новрузов родился в 1937 году в Баку. Долгие годы он проходил службу в Пограничных войсках СССР, а с апреля 1994 по 2001 год занимал пост заместителя министра национальной безопасности Азербайджана — командующего Пограничными войсками. По данным АПА, погребение запланировано на 17 августа на Военном мемориальном кладбище.