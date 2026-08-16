В Иране пообещали вознаграждение в $30 тысяч за каждого солдата США

Начальник Генерального штаба иранской армии Амир Хатами пообещал денежное вознаграждение за каждого ликвидированного или взятого в плен американского военнослужащего.

Сумма выплаты составит 30 000 долларов за одного солдата ВС США. По словам Хатами, финансовые средства для вознаграждения будут сформированы за счет иранского народа.

Ранее в Иране уже выступали с подобными инициативами в отношении высшего руководства других стран. В частности, депутат Ибрахим Азизи заявлял о парламентском законопроекте, предусматривающем награду в размере 50 млн евро за ликвидацию президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.