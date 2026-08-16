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Радослав Сикорский предложил создать «Европейский легион» с участием ветеранов ВСУ

First News Media14:29 - Сегодня
Радослав Сикорский предложил создать «Европейский легион» с участием ветеранов ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой создания «Европейского легиона» для укрепления обороноспособности Европейского союза.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, речь идет о формировании постоянных вооруженных сил, в состав которых можно было бы привлекать опытных профессионалов со всех стран Европы, включая ветеранов ВСУ, имеющих боевой опыт. Сикорский подчеркнул необходимость более глубокой военной интеграции внутри ЕС, отметив, что европейские страны должны самостоятельно справляться с возникающими угрозами без постоянного обращения за помощью к США.

В качестве примеров вызовов, требующих самостоятельного ответа Европы, министр назвал как традиционные военные угрозы, так и использование миграционных потоков из Африки и Ближнего Востока в качестве гибридного оружия.

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