Обсуждено расширение экономических связей между Карабахом и румынским Марамурешом
Состоялись переговоры по расширению экономических связей между румынским регионом Марамуреш и городом Ханкенди, Агдеринским и Ходжалинским районами Карабаха.
Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.
В дипмиссии указали, что делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым, находящаяся с официальным визитом в Румынии, провела встречу с председателем Торгово-промышленной палаты Марамуреша Флорентином Николае Тушем. Во встрече также приняли участие бизнесмены и местные предприниматели.
На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Карабахским регионом Азербайджана и румынским регионом Марамуреш, вопросы расширения деловых связей.
Флорентин Николае Туш отметил заинтересованность румынской стороны в установлении прямых контактов и осуществлении взаимных визитов с целью расширения торговли.
Эльчин Юсубов, в свою очередь, предоставил противоположной стороне подробную информацию о масштабных строительных и инфраструктурных проектах, осуществляемых в Карабахе, о благоприятных условиях, созданных для инвесторов, и налоговых льготах. Говоря о положительной динамике товарооборота между Азербайджаном и Румынией, он отметил, что развитие межрегионального сотрудничества создаст дополнительные возможности для дальнейшей диверсификации экономических показателей. Эльчин Юсубов пригласил бизнесменов Марамуреша посетить Карабах.
Стороны провели обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.
Азербайджанская делегация в целях развития экономического сотрудничества также посетила расположенную в Марамуреше фабрику Aramis, являющуюся одним из крупных производителей мебели в Европе, и ознакомилась с производством. Руководство мебельной фабрики, проявив интерес к сотрудничеству с Карабахом, заявило о планах в ближайшее время посетить регион.
Источник: Report