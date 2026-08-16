В Зимбабве число жертв крушения парома достигло 80

Число жертв крушения 11 августа парома на водохранилище Кариба в Зимбабве достигло 80.

Как передает 1news.az, об этом сообщила зимбабвийская полиция в X.

Ранее приводились данные о 72 жертвах. Еще восемь тел были извлечены из воды 16 августа.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Параллельно идет процесс идентификации погибших их родственниками.

Общее число людей, находившихся на борту затонувшего судна, до сих пор не установлено, так как помимо взрослых с билетами на борт без билетов пускали детей в сопровождении родителей.

Выясняются причины катастрофы. По предварительным данным, паром из-за сильного ветра и волнения перевернулся в районе водохранилища, где глубина превышает 50 м.

Ранее сообщалось, что на борту парома могли находиться свыше 160 человек. Позже было объявлено о 77 спасенных.