В Грузии продлили тендер на строительство дороги в направлении Азербайджана

В Грузии продлен срок подачи заявок на международный тендер по строительству 4-го и 5-го лотов Тбилисской объездной дороги.

Департамент автомобильных дорог Грузии установил новый крайний срок подачи предложений — 14 сентября. Изначально заявки должны были приниматься до 6 августа. Тендеры были объявлены 19 июня.

5-й лот, имеющий особое значение для азербайджанского направления, составит южную часть Тбилисской объездной дороги. Его протяженность составит 10,2 км. Участок соединит международную автодорогу E60 с Кахетинским шоссе в направлении Азербайджана, что позволит улучшить транспортное сообщение между Рустави, восточной частью Тбилиси, международным аэропортом Тбилиси и новыми промышленными зонами.

В рамках 5-го лота планируется расширение существующей дороги и строительство четырехполосной магистрали — по две полосы в каждом направлении. Проектная скорость составит 120 км/ч. Предусмотрено строительство трех двухполосных мостов, трех однополосных мостов и двух многоуровневых транспортных развязок. Срок строительства — 20 месяцев.

4-й лот протяженностью около 8,7 км соединит Тбилисскую объездную дорогу с транспортной развязкой Лочини. Участок от аэропорта до Лочини планируется расширить до трех полос в каждом направлении, а на другой части будет построена двухполосная магистраль. Проектная скорость также составит 120 км/ч, срок строительства — 30 месяцев.

Общая стоимость 4-го и 5-го лотов составляет $250 млн. Проекты будут финансироваться за счет кредита Азиатского банка развития.

Общая протяженность Тбилисской объездной дороги на направлении Натахтари/Цицамури — Рустави составит около 49 км. Она станет важной частью международной магистрали Восток — Запад (E60).

Проект имеет особое значение и для Азербайджана, поскольку позволит направлять транзитный транспорт, въезжающий в Грузию со стороны Азербайджана, в сторону Рустави, Кахетии и других направлений, одновременно снижая нагрузку на городские дороги Тбилиси. Это создаст дополнительные возможности для развития транспортных связей между Азербайджаном и Грузией, а также транзитных маршрутов региона.

Отметим, что тендер на строительство 3-го участка объездной дороги протяженностью 22,5 км на направлении Авчала — аэропорт уже завершен. В нем приняли участие 8 компаний, в настоящее время их предложения оцениваются. Ориентировочная стоимость закупки составляет 932 млн лари.

Источник: Report