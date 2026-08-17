Юрий Гусев поблагодарил президента Ильхама Алиева за солидарность и поддержку Украины

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за проявленную солидарность и поддержку Украины.

Как сообщает 1news.az, об этом украинский дипломат написал в социальных сетях по итогам встречи, на которой передал Президенту Азербайджана удостоверение почетного гражданина города Ирпень.

«Сегодня для меня большая честь вручить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удостоверение "Почетного гражданина города Ирпень"», — отметил Гусев.

Дипломат напомнил, что решение о присвоении Ильхаму Алиеву звания «Почетный гражданин города Ирпень» было единогласно принято Ирпенским городским советом 30 апреля 2026 года. Этот шаг стал признанием личного вклада главы Азербайджанского государства и всего азербайджанского народа в поддержку общины Ирпеня с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также в период после освобождения города от оккупации.

Азербайджан выступил одним из ключевых международных партнеров Ирпеня в процессе его восстановления. В частности, при содействии Азербайджанской Республики уже полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию Ирпенский гуманитарный лицей «Лингвист» и консультативно-диагностическая поликлиника.

По словам посла, сотрудничество продолжается, и впереди реализация новых масштабных инфраструктурных проектов. В их число входят строительство нового жилья, восстановление детско-юношеской спортивной школы, Центрального дома культуры, а также создание современного арт-центра.

Гусев подчеркнул, что присвоение президенту Ильхаму Алиеву статуса почетного гражданина города-героя Ирпеня служит ярким символом крепкой дружбы и взаимовыручки между украинским и азербайджанским народами.

«Благодарю Вас, господин президент, и весь Азербайджан за вашу непреклонную солидарность и конкретные действия по восстановлению и поддержке Украины», — резюмировал дипломат.